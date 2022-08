Sala: “Chiamata del Palermo motivo d’orgoglio. In B il gruppo è decisivo, le gare…”

"Chiamata del Palermo dopo la retrocessione? Se il Palermo ha deciso di puntare su di me ciò va esulato dalla retrocessione a Crotone. E' un motivo d'orgoglio il fatto che il Palermo ci abbia dato fiducia. Consigli alla squadra? Di quello se ne occupano il mister e il direttore che hanno molti più campionati alle spalle. In questi anni di Serie B quello che ho capito è l'importanza del gruppo, della coesione e dell'unità di intenti. Non bisogna dare nessuna partita per scontata. Ogni giornata la prima può perdere con l'ultima e viceversa".