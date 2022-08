Sala: “Brunori? Spero di servirlo come ad Arezzo con assist e giocate decisive”

Le strade di Marco Sala e Matteo Brunori si sono già incrociate ad Arezzo , prima di arrivare a Palermo . Nella stagione 2018-2019 i due hanno disputato insieme un campionato di Serie C ben figurando, ritrovandosi tre anni dopo in rosanero. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del nuovo quarto basso di sinistra del Palermo:

"Compagno di squadra con Brunori ad Arezzo? Quello che ha fatto qua lo scorso anno non devo commentarlo io. In questo momento è secondo in Europa nell'anno solare per numero di gol, c'è poco da dire a riguardo. Qui a Palermo ha avuto una crescita importante, ma già cinque anni fa ha fatto un numero congruo di gol e una grande stagione ad Arezzo. La sua crescita penso sia stata figlia di tanti fattori, come è normale che sia. L'anno scorso mi pare facesse gol ogni palla che toccava e spero possa farlo anche quest'anno (ride ndr). Ci darà una grossa mano perché è un giocatore e una persona davvero eccezionale. Asse con Brunori ad Arezzo? Speriamo si possa ripetere questa combinazione. Sarebbe importante per me contribuire con assist e giocate decisive in avanti"