Sala: “Bellissimo ritrovare Brunori dopo Arezzo. Mi ha parlato tanto bene di Palermo”

Solo una partita a Torino ed una porzione di gara contro il Perugia per Marco Sala , costretto a fermarsi ai box per le successive due giornate di campionato contro Bari e Ascoli. Mentre la sua presenza è in dubbio per la prossima trasferta del Palermo contro la Reggina , il terzino sinistro arrivato dal Sassuolo si è presentato alla stampa locale. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Io penso a fare tutto quello che è nelle mie possibilità, poi quello che verrà a fine anno neanche ci penso per il momento. Il mio pensiero è fare il bene del Palermo. L'impatto con la città è stato straordinario. La storia su Instagram con Brunori? Non sono molto esperto di social, non pensavo all'effetto che avrebbe scatenato. Palermo è vissuta dal punto di vista calcistico in un determinato modo. La gente mi ha inondato di messaggi. Matteo lo conosco dai tempi di Arezzo, abbiamo fatto una bellissima stagione insieme e ritrovarlo qua è stato davvero bello. Lo avevo sentito prima di arrivare qua e mi ha confermato come fosse l'ambiente. Questa città vive di calcio"