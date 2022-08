Sala: “A Palermo passione e calore senza eguali. In Serie B una neopromossa deve…”

Conferenza stampa di presentazione per l’esterno basso Marco Sala . L’ex difensore di Spal e Crotone , attualmente out per un problema alla coscia rimediato durante la sfida casalinga contro il Perugia , ha rilasciato alcune dichiarazioni agli organi di stampa presenti al Renzo Barbera .

"La città mi ha accolto in maniera spettacolare, il calore che Palermo fa sentire penso che poche piazze in Italia possano vantarlo. L'altro giorno ho avuto la sfortuna di vederla dalla tribuna e ho vissuto lo stadio da un'altra prospettiva. La passione del tifo palermitano è bellissima. Speriamo di attirare sempre più gente allo stadio con i risultati, abbiamo bisogno del pubblico per fare una grande stagione. La storia della Serie B insegna che una neopromossa deve conquistare ogni singolo punto e per questo speriamo di avere sempre dalla nostra parte i tifosi".