Sagramola: “Tutto su Heurtaux e Pettinari. Arriveranno altri 4-5 giocatori”

Parola a Rinaldo Sagramola.

Dalla sessione estiva di mercato appena iniziata, ai recenti nomi orbitati attorno al Palermo per completare l’organico a disposizione di Roberto Boscaglia: sono diversi i temi trattati dall’amministratore delegato del Palermo, che intervenuto ai microfoni di “TRM”, ha tratto un bilancio dell’ultima stagione rosanero culminata con la promozione in Serie C della formazione siciliana.



“Mercato? Oggi abbiamo avuto una riunione con Boscaglia per chiarire quelli che saranno i prossimi obiettivi. Sappiamo che dobbiamo ancora prendere 4/5 giocatori per completare definitivamente l’organico, vedremo cosa offrirà il mercato che non è ancora entrato nel vivo. Sappiamo inoltre che dobbiamo completare la rosa con giocatori di qualità che vengano con entusiasmo e che possano anche dare una eventuale mano in una categoria superiore.

“Pettinari? E’ un giocatore bravo che stiamo valutando come altri – ha ammesso Sagramola – L’allenatore vuole un giocatore con determinate caratteristiche e non è detto che Pettinari, pur essendo un ottimo profilo, le possegga tutte. Heurtaux? Ho conosciuto il ragazzo ed è purtroppo rimasto impressionato dell’indisponibilità di impianti che abbiamo nel nostro territorio, essendo comunque abituato a lavorare in contesti sicuramente più attrezzati. E’ stato un incontro piacevole, ma non credo che avrà un seguito dal punto di vista tecnico”.