Sagramola: “Riapertura Barbera? Stiamo studiando un progetto. Centro sportivo e nuova maglia, vi dico tutto”

Rinaldo Sagramola pensa al futuro.

Dalla riapertura del “Barbera”, al progetto relativo al centro sportivo, alle nuove casacche che i rosanero indosseranno in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie C: sono diversi i temi trattati dall’amministratore delegato del Palermo, che intervenuto ai microfoni di “TRM”, ha tratto un bilancio dell’ultima stagione rosanero culminata con la promozione in Serie C della formazione siciliana.

“Riapertura Barbera? Noi seguiamo con interesse quello che succede altrove, ma bisogna tenere presente che l’apertura degli stadi non dipende dalle istituzioni sportive ma dalle disposizioni fornite dai presidenti delle regioni. Noi stiamo studiando un progetto da presentare alla regione sicilia per capire se anche da noi sarà possibile aprire soltanto parzialmente l’impianto ai nostri tifosi.

Sagramola sì è poi soffermato sulla questione relativa al centro sportivo: “Abbiamo individuato l’area e adesso aspettiamo che si sblocchi una situazione burocratica con l’amministrazione di Torretta per ottenere la concessione di un impianto comunale confinante con l’area che abbiamo individuato. Tale disponibilità sarebbe fondamentale per portare avanti al meglio la realizzazione del centro sportivo. Non dovessimo ottenerla diventerebbe tutto più complicato.

Infine, due battute sulla nuova maglia che i rosanero indosseranno in vista del prossimo campoonato: “ Doveva essere presentata per la fine di agosto ma poi è slittato tutto. Adesso stiamo aspettando che Robe di Kappa ci dia delle indicazioni precise anche perché pure loro hanno avuto qualche difficoltà dovuto al blocco dei lavori causa Covid. Dovrebbe comunque essere una questione di qualche settimana, ma posso assicurare che prima dell’inizio del campionato verrà presentata (ride nrd.)”.