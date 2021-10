Sagramola: “Inizio di campionato deludente. Conosciamo Filippi, c’è massima fiducia”

Le parole del direttore rosanero nel corso dell'evento di presentazione dell'accordo tra Palermo Fc e Amat in merito alla creazione di un parcheggio per biciclette nei pressi dello stadio Renzo Barbera

Presentata nella mattinata l'iniziativa che ha visto un accordo tra il Palermo Fc e l'Amat per sviluppare un'area parcheggio per le biciclette nei pressi dello stadio "Renzo Barbera". Per far si che i tifosi possano raggiungere lo stadio con estrema facilità e con la massima sostenibilità ambientale.