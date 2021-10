Sagramola: “Cessione club solo a gente affidabile. Contenzioso Di Piazza non aiuta”

Le parole dell'amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, sulla questione relativa alla cessione del club rosanero

Il Palermo è vicino ad un nuovo cambio di proprietà . L’attuale presidente Dario Mirri si trova in Inghilterra per seguire da vicino l'operazione che dovrebbe portare alla cessione del club rosanero ad un fondo che ha sede a Londra. A soffermarsi sull'argomento, durante la presentazione della nuova area parcheggio per le bici frutto di un accordo tra Palermo FC e Amat svoltasi questa mattina , è stato l'amministratore delegato, Rinaldo Sagramola.

"Sui passaggi di proprietà ne parla la proprietà. Non sono certo io che devo dare dettagli, il presidente ha già rilasciato alcune dichiarazioni. La prima preoccupazione della società è stata sempre quella di valutare un passaggio di testimone soltanto con gente affidabile che non possa rivelarsi una sorpresa in negativo. Questione Di Piazza? Non facilita il tutto. C'è un appuntamento in tribunale a novembre. Oggettivamente se qualcuno di noi cerca di acquistare qualcosa ed è presente un contenzioso cerca di approfondire la questione".