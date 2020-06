Sagramola: “Allenatore? Vogliamo un calcio spettacolo. Da Accardi a Felici, tutto sul mercato del Palermo”

Parla Rinaldo Sagramola.

Durante la conferenza stampa odierna successiva all’Assemblea dei soci tenutasi ieri per discutere la posizione di Tony Di Piazza all’interno della società, l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha risposto così ad una domanda relativa al nuovo allenatore che sostituirà l’esonerato Rosario Pergolizzi:

“Per quanto riguarda gli allenatori ci sono al momento solo quelli non occupati, per quanto riguarda il profilo si tenderà a quelli che hanno già esperienza nel campionato in cui giocheremo. Tecnici che prediligono lo spettacolo perché credo si debba godere di questo al ‘Barbera’ e anche attraverso il gioco promuovere l’immagine positiva della squadra. Profilo? Si può anche immaginare perché in molti sono occupati nei vari campionati, domani avremo la certezza del campionato che dovremo disputare e la data del 22 agosto come temine ultimo per iscrizione. C’è tempo a sufficienza per fare le cose con calma, abbiamo tanto tempo e il vantaggio di non avere problemi alle spalle. Non servirà costruire la squadra da zero dato che abbiamo preso già calciatori che avrebbero potuto affrontare categorie superiori. Annunciare l’allenatore in ritardo non vuol dire non averlo individuato prima e iniziato ad immaginare come costruire la squadra dal punto di vista delle caratteristiche degli interpreti. I giocatori li sceglieremo noi“.

Sulle possibili operazioni di calciomercato: “L’impegno è quello di costruire una squadra competitiva che lotti da protagonista in un campionato complicato. I tempi li dettano i calendari. Al momento stiamo cercando di sistemare i ragazzi che avevamo in squadra e poi metterci alla finestra per capire cosa accadrà. Vedere quali giocatori potranno essere disponibili magari a condizioni diverse rispetto a oggi, è difficile prendere impegni con squadre ancora in campo. Con Martin e Accardi c’era già un impegno, in caso di vittoria di campionato avrebbero proseguito la loro avventura con il Palermo. Per quanto riguarda i giovani abbiamo allacciato dialoghi con tutte le squadre di provenienza. Abbiamo illustrato a tutte lo schema di un accordo come lo gradiremmo, perché non vorremo lavorare più sui prestiti ma con calciatori che possano diventare patrimonio della società, visto che contribuiamo significativamente alla loro crescita. Da parte di tutti i club abbiamo avuto disponibilità al dialogo e stiamo andando avanti. Per quanto riguarda Felici, ho parlato con il Lecce e ha chiesto di aspettare per vedere come finirà il loro campionato prima di prendere una decisione. Abbiamo avuto la garanzia che nel caso di cessioni, il Palermo avrà la precedenza ma andrà verificata anche la disponibilità del ragazzo“.