Sabatini: “Ilicic favola ambulante. Matic? Lo volevo al Palermo, che sfiga…”

L'ex dirigente del Palermo ha raccontato un retroscena relativo alla sua esperienza in quel di Palermo. Ma non solo...

"Ho fatto sei mesi molto stressanti a Salerno, quindi ora non mi dispiace stare qualche giorno tranquillo. Ma il calcio, lo sapete, è la mia vita e il mio mestiere per cui sono pronto a una nuova avventura". Parola di Walter Sabatini. Dirigente dotato di competenze trasversali e di una sensibilità calcistica sopraffina, capace di subodorare e captare il gene del talento prima e meglio di tanti omologhi ed illustri colleghi, il noto manager ex Palermo - intervistato ai microfoni di "Tuttosport" - ha raccontato un retroscena di mercato relativo alla sua esperienza in Sicilia.