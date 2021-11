Roy Paci: “Pre-Derby scusa per unire Palermo e Catania. Nostro cast spettacolare”

E' stato presentato questa mattina lo spettacolo "Palermo-Catania, Pre-Derby del Cuore", show di solidarietà con ospiti d'eccezione

Presso la sala stampa dello Stadio "Renzo Barbera", questa mattina, è stato presentato lo spettacolo di beneficienza "Palermo-Catania, Pre-Derby del Cuore". Uno show aperto al pubblico che si terrà all'interno dell' impianto di viale del Fante, sabato 11 dicembre 2021, alla vigilia del match di campionato tra Catania e Palermo: gara valevole per la diciottesima di campionato del girone C di Serie C.

"Sono stato stimolato a far partire questa iniziativa dal servizio de 'Le Iene' realizzato da Ismaele La Vardera. Dal momento difficile che stanno attraversando tante persone in quel di Catania è nata questa idea. Ho detto tra me e me che questa volta invece di realizzare un concerto sarebbe stato più importante provare qualcosa di diverso. Questa è un'iniziativa molto importante, stiamo facendo un pre derby ma è anche la scusa per unire una squadra che è quella della Sicilia. I siciliani sono sempre stati uniti di fronte a queste emergenze, abbiamo un cast spettacolare. Ho contattato sia i siciliani che i non siciliani: Luigi Lo Cascio, Corrado Fortuna e Stefano Sorrentino che sarà dei nostri. Ci sarà Lello Analfino che aprirà insieme a me la serata".