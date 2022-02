Rossitto: “Palermo merita la A, Baldini l’uomo giusto. Il mio ricordo di Zamparini…”

Le parole dell'ex vice allenatore del Palermo, Fabio Rossitto, sul momento vissuto dai rosanero

Approdato a Palermo nel 2017 in qualità di vice allenatore di Bortoluzzi, Fabio Rossitto ha ricordato la sua esperienza in rosanero durante un'intervista concessa ai microfoni di "TuttoC". L'ex Pordenone e Cremose, si è soffermato in particolare sul cammino dei siciliani in Serie C, rivolgendo inoltre un pensiero all'ex patron del Palermo - recentemente scomparso - Maurizio Zamparini.