Rossitto: “Baldini un maestro. Padova? Squadra forte, li vedo favoriti. A Palermo…”

L'ex allenatore del Pordenone, Fabio Rossitto ha lasciato delle dichiarazioni sul Palermo di Silvio Baldini in seguito alla conquista della finale playoff di Serie C

"Emozionante, perché ho lavorato a Palermo in Serie A per tre mesi (come vice di Bortoluzzi, ndr), e credo sia meraviglioso. A Palermo si avverte l'amore della gente per la squadra, per il club. Il pubblico è il dodicesimo ma anche il quattordicesimo uomo. Vedere quella cornice di gente mi fa felice. Dopo la sofferenza degli ultimi anni, l'amore della gente è rimasto intatto. E da quando è arrivato il maestro Baldini in panchina i rosanero hanno fatto il salto di qualità. Una persona di grandi valori, un po' dimenticato dal calcio, che merita tutto questo. Questo calcio ha bisogno di queste persone, come lui o Ancelotti, persone per bene che portano qualcosa in più. Silvio è una persona fantastica che ho conosciuto, frequentato, ho visto lavorare, sono felice per lui perché se lo merita. In questo momento io vedo in favorito il Padova. Ha un squadra forte, anche se in questo momento i valori tecnici non bastano. A Palermo l'ambiente è infuocato, la gente ti trascina, a livello di percentuale sale molto per questo aspetto. È tutto incerto perché la finale è una gara a sé, la tensione giocherà un fattore importante. Non c'è da perdere di vista l'entusiasmo e il lavoro fatto da Baldini, che ha trasformato una buona squadra, in una squadra forte, con grande identità.