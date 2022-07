Ritiro Palermo, venerdì 15 luglio Valente in conferenza stampa

Prosegue il ritiro pre campionato del Palermo di Silvio Baldini, in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie B in programma il 13 agosto. Dopo le conferenze di Soleri, Damiani ed Accardi, il quarto calciatore rosanero ad intervenire nella sala stampa del "Renzo Babera" sarà Nicola Valente. Il laterale offensivo, pupillo del tecnico nativo di Massa, è stato senza dubbio uno dei protagonisti della cavalcata trionfale dei rosa dalla Serie C alla Serie B, ed è pronto per un esordio in cadetteria. Questi i dettagli sulla conferenza stampa di Valente comunicati dal sito ufficiale del Palermo F.C.: