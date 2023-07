Tredicesimo ed ultimo giorno di ritiro per il Palermo FC a Ronzone agli ordini del tecnico Eugenio Corini. Matteo Brunori e compagni hanno proseguito la preparazione pre-campionato nella giornata di oggi con una doppia seduta di allenamento: i rosanero hanno effettuato di mattina un lavoro di attivazione con circuit training in palestra e didattica difensiva, mentre nel pomeriggio un'attivazione e mobilità, possesso palla, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema. Francesco Di Mariano ha svolto un allenamento differenziato, così come Alessio Buttaro. Assente anche Nicola Valente per una normale gestione dei carichi di lavoro.