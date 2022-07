Ritiro Palermo, prove di formazione e lavori differenziati: Baldini mischia le carte

Tra partitelle e prime prove di formazione, le ultime dal ritiro rosanero

Il Palermo di Silvio Baldini continua a cavalcare l'onda del ritiro pre season. Carte mischiate e prime prove di formazione, entra già nel vivo degli aspetti tecnici e tattici il pre campionato della formazione rosanero, con il tecnico toscano che sta già facendo le sue valutazioni in vista della prossima Serie B. "Nella seduta di ieri non hanno preso parte solo Accardi e Damiani, entrambi alle prese con un lavoro personalizzato per cercare di tornare il prima possibile al top della condizione". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che sottolinea proprio il lavoro a parte del difensore palermitano - alle prese con i soliti problemi al ginocchio - e del centrocampista appena acquistato dall'Empoli.

Carte mischiate nel primo undici contro undici intavolato sul rettangolo verde del Tenente Onorato. Canonico 4-2-3-1, con Massolo e Grotta in alternanza tra i pali delle due squadre. "Doda, Marong, Marconi e Giron in difesa, Peretti e Dall'Oglio in mediana, Valente, Fella e il giovane Ganci alle spalle dell'unica punta Soleri. Dall'altro lato, invece, il tecnico ha schierato: Buttaro, Lancini, Somma e Crivello in difesa, De Rose e Broh a centrocampo, Silipo, Luperini e Felici sulla trequarti con Corona centravanti", prosegue il GdS.

Schieramenti, aldilà del sistema di gioco, insoliti, che rendono l'idea di come l'organico a disposizione di Baldini manchi ancora di qualche tassello per risultare completo. Nel frattempo il tecnico rosanero studia le mosse con i giocatori che ha, in procinto di ricevere nuovi rinforzi dalla campagna acquisti.