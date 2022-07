Ritiro Palermo: prima amichevole a Marineo contro l’ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio

Primo test amichevole per il Palermo FC contro l'ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio

Il Palermo di Silvio Baldini prosegue la preparazione estiva in vista della nuova stagione di Serie B 2022-2023. La dirigenza rosanero al lavoro per definire il programma delle amichevoli da svolgere durante il periodo di ritiro che vedrà la formazione rosanero lavorare in città al Tenente Onorato di Boccadifalco. Dopo l'ufficialità di ieri concernente il test amichevole in programma giovedì 21 luglio contro il Pisa dell'ex Lorenzo Lucca, il club di viale del Fante ha reso noto attraverso i suoi canali di riferimento, l'avversario che affronterà domenica 17 luglio, nella prima amichevole pre-campionato, in vista della prossima stagione calcistica. Sarà l'ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio, la prima rivale dei rosanero, la stessa formazione che lo scorso gennaio sancì il nuovo corso di Silvio Baldini sulla panchina del club di viale del Fante a distanza di 18 anni. Di seguito la nota del Palermo FC.

"Domenica 17 luglio alle ore 18.30 presso il campo comunale di Marineo il Palermo affronterà in amichevole l' ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio.

La gara sarà trasmessa in live streaming sui canali ufficiali del Palermo FC.

INFO PER LA STAMPA

Il campo sportivo sarà accessibile esclusivamente a giocatori e staff tecnici, mentre la tribunetta adiacente al campo potrà ospitare un numero limitato di Operatori dell’Informazione.

Le richieste d'accredito stampa dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 14 luglio all'indirizzo email press@palermofc.com. Per via della capienza limitata, l’accesso alla tribuna interna sarà consentito ad un solo giornalista per ogni testata.

Non sarà consentito effettuare riprese video in diretta. A fine sessione, una clip video con i momenti salienti dell'amichevole verrà messa a disposizione di tutti gli Operatori dell'Informazione per libero utilizzo secondo quanto previsto dall'esercizio del diritto di cronaca".