RITIRO PALERMO, oggi Marconi in conferenza: dichiarazioni live su Mediagol.it

Prosegue la preparazione del Palermo nel capoluogo siciliano dopo il test amichevole contro il Pisa, andato in scena ieri pomeriggio a Rovetta, sede del ritiro estivo dei nerazzurri. Oggi, venerdì 22 luglio, alle ore 16:30, il difensore rosanero Ivan Marconi parlerà in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it. "L'accesso all'impianto sarà consentito a partire dalle 16.15 esclusivamente agli Operatori dell'Informazione in possesso di accredito stagionale 2022-2023 per assistere alle conferenze stampa del Palermo FC", la nota diramata dal club di viale del Fante.