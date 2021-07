Ritiro Palermo, oggi la partenza: anche i quattro “esuberi” a San Gregorio Magno

Dopo il pre-ritiro in città, inizierà nella giornata di domani la preparazione estiva dei rosanero a San Gregorio Magno

Nella giornata di ieri, il Palermo ha svolto l'ultima sessione di allenamento pre-ritiro in città, allo Stadio delle Palme, al termine della quale tutti i giocatori e i membri dello staff hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. Presenti al "Renzo Barbera", anche i quattro calciatori considerati "esuberi": tamponi e visite mediche dunque per Broh, Crivello, Saraniti e Somma, "che in assenza di offerte da altri club verranno aggregati al gruppo per il ritiro di San Gregorio Magno", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Ma restano comunque fuori dai piani del tecnico Giacomo Filippi.