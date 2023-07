Ritiro Palermo, Mirri: “Mercato? Ecco cosa farà la differenza. Tifosi e campagna abbonamenti…”

”Mercato? Come voi ben sapete, non ho mai trattato l’argomento. Non lo conosco, ho sempre detto che di calcio me ne occupo pochissimo, lascio ai tecnici ogni valutazione. È chiaro che noi tifosi sognano, abbiamo preso dei giocatori che si aggiungono a quelli dell’anno scorso. Se sapremo raggiungere quella magia e alchimia, non avremo nessun limite. Dipende dalla capacità di costruire questa magia. Il City non ha vinto la Champions a Parigi, né a Monaco. I nomi fino ad un certo punto, fa la differenza lo spirito di squadra. Calciatori inglesi tesserabili? È possibile, ma non cambia nulla. Al City non sono tutti inglesi, Gomes ad esempio è francese. La campagna abbonamenti? I tifosi del Palermo magari non sono tantissimi, ma siamo i migliori, la migliore tifoseria del mondo. Dubbi non credo ce ne siano. Siamo capaci di tutto, di fare sold out, di eguagliare il numero degli abbonati dell’anno scorso o farne di più. É un amore talmente grande che non ha limiti, stanno rispondendo in maniera clamorosa. Dobbiamo essere contenti”.