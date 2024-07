Ritiro Palermo: mercoledì 17 luglio test contro il Rapperswil all’Aquagranda

Si tratta del secondo test in programma a Livigno; il primo è in programma sabato 13 luglio alle ore 15:00 contro la Rappresentativa dilettanti di Sondrio. L'ultimo, prima della partenza per Manchester, andrà in scena - invece - sabato 20 luglio alle ore 16:30 presso il campo sportivo di Temù (BS) contro il Monza, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Al termine del test contro i brianzoli si concluderà la prima parte della preparazione pre campionato dei rosanero.