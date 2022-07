Ritiro Palermo: mercoledì 13 luglio Samuele Damiani in conferenza stampa

Un finale di stagione in crescendo per il centrocampista ex EmpoliSamuele Damiani, fortemente voluto in rosanero dal tecnico del PalermoSilvio Baldini, durante il mercato di riparazione invernale. Il calciatore classe 1998, tra i protagonisti dell'esaltante cavalcata nei playoff di Serie C della compagine rosanero, culminati con la promozione del Palermo in Serie B, si è da pochi giorni legato al club di viale del Fante, con un contratto quadriennale con scadenza al 30 giugno 2026. Samuele Damiani sarà protagonista domani, mercoledì 13 luglio, nella conferenza stampa in programma allo Stadio Renzo Barbera. Di seguito il comunicato diramato attraverso i canali ufficiali della società rosanero.