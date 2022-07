Ritiro Palermo, lunedì 18 luglio Roberto Floriano in conferenza stampa

Prosegue il ritiro del Palermo in vista del primo impegno ufficiale di Coppa Italia contro la Reggiana, oltre che per l'imminente inizio della stagione di Serie B previsto per il 13 agosto. Lunedì 18 luglio interverrà in conferenza stampa Roberto Floriano, esterno rosanero fresco di rinnovo contrattuale a unitosi ai compagni qualche giorno fa. Protagonista la scorsa stagione nella cavalcata dei playoff, ha contribuito in maniera sostanziale alla promozione del Palermo in serie cadetta. Di seguito il comunicato del club: