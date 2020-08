Ritiro Palermo, inizia la seconda seduta della giornata a Petralia Sottana (in aggiornamento)

Il ritiro del Palermo è iniziato ufficialmente questa mattina.

Dopo la seduta di allenamento svolta questa mattina dagli uomini di Roberto Boscaglia, la squadra è tornata in campo pochi istanti fa. I rosanero, in campo con un nuovo “kit” di allenamento, in seguito alla consueta fase di riscaldamento hanno svolto un lavoro fisico e atletico con palleggi ed esercitazioni con il pallone. Successivamente Mario Alberto Santana e compagni, hanno svolto un lavoro tecnico con la squadra divisa in due gruppi.

Seguiranno aggiornamenti…