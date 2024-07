Ritiro Palermo: il report della doppia seduta, domani Ranocchia in sala stampa

È proseguita oggi sul campo dell’Aquagranda di Livigno la preparazione pre campionato del Palermo. Dopo un avviamento motorio e tecnico, i rosanero hanno svolto al mattino partite a campo ridotto, esercitazioni specifiche per reparti e un lavoro aerobico, mentre nel pomeriggio focus su combinazioni offensive e situazioni di gioco in inferiorità numerica. Domani, al termine dell’allenamento mattutino, Filippo Ranocchia parlerà in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it.