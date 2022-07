Ritiro Palermo, i rosa verso il test col Pisa: il programma odierno della squadra

Il Palermo è pronto per affrontare il secondo test amichevole del ritiro pre campionato. Giornata di partenza per la formazione di Silvio Baldini , che nel pomeriggio di giovedì 21 luglio affronterà il Pisa nel suo secondo match di preparazione verso la prossima stagione. I rosanero partiranno infatti oggi direzione Rovetta, svolgendo - come sottolineato dall'edizione odierna del Giornale di Sicilia - una sola seduta d'allenamento per poi prendere il volo verso Bergamo alle ore 17:30.

Atterraggio e spostamento a Rovetta, in Val Seriana, sede del ritiro del Pisa situato a 40 chilometri di distanza proprio da Bergamo. Il Palermo scenderà in campo contro la compagine dell'ex Lorenzo Lucca per le ore 18:00, per poi far rientro alla casa base il giorno seguente. L'obiettivo dei rosa è ancora quello di preparare al meglio la prima uscita ufficiale della nuova stagione, che vedrà Baldini e i suoi impegnati contro la Reggiana nel turno preliminare di Coppa Italia, in programma domenica 31 luglio al 'Renzo Barbera'.