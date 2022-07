Ritiro Palermo: giovedì 14 luglio Andrea Accardi in conferenza stampa

Prosegue spedito il ritiro precampionato del Palermo di Silvio Baldini, in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie B in programma il 13 agosto. Tra i protagonisti della cavalcata verso la promozione in cadetteria della compagine siciliana, Accardi è tra i calciatori più rappresentativi della formazione rosanero. Il difensore, nella giornata di domani - giovedì 14 luglio, sarà protagonista nella conferenza stampa in programma allo Stadio Renzo Barbera. Lo comunica il club rosa tramite una nota ufficiale.