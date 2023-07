Ritiro Palermo, giorno 12: rosanero tra piscina e campo. Ceccaroni e Graves…

Il report del dodicesimo giorno di ritiro del Palermo FC a Ronzone e le condizioni dei singoli: Mateju, Aurelio e Stulac in gruppo.

Dodicesimo giorno di ritiro per il Palermo FC a Ronzone agli ordini del tecnico Eugenio Corini. Ieri i rosanero sono scesi in campo nella seconda amichevole contro la Virtus Verona, terminato con il risultato di 0-1 in favore dei veneti. Dopo il test, Matteo Brunori e compagni hanno proseguito la preparazione pre-campionato nella giornata di oggi: seduta di recovery tra fisioterapia e piscina al mattino, mentre nel pomeriggio il Palermo ha svolto attivazione muscolare, il classico torello, combinazioni offensive e potenza aerobica con le cosiddette "navette".