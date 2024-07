Ritiro Palermo: doppia seduta a Livigno, il report. Domani parla Segre

Primo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo allenato da Alessio Dionisi, che oggi ha svolto una doppia seduta sul campo dell’Aquagranda. Dopo una fase di avviamento motorio e tecnico, i rosanero hanno svolto al mattino un’esercitazione tattica per reparti alternata ad un lavoro aerobico, mentre nel pomeriggio possesso palla e partite a tema. Domani, al termine dell’allenamento mattutino, Jacopo Segre parlerà in conferenza stampa.