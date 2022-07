Ritiro Palermo: domenica primo test amichevole e quella suggestione Manchester…

Dopo il raduno di ieri, il Palermo riparte oggi con la preparazione estiva in vista della nuova stagione di serie B 2022-2023. La dirigenza rosanero è al lavoro per definire il programma delle amichevoli da svolgere durante il periodo di ritiro che vedrà la formazione rosanero allenata da Silvio Baldini lavorare in città al Tenente Onorato di Boccadifalco.