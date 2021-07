Ritiro Palermo, day 9: torna Filippi, Saraniti saluta. Il diario di bordo

Il diario di bordo della nona giornata di ritiro del Palermo di Giacomo Filippi

Un applauso per celebrare nel migliore dei modi il rientro del coach Giacomo Filippi nel ritiro di San Gregorio Magno. La squadra che abbraccia il tecnico per la nascita del terzo figlio Vincenzo , momento unico ed indimenticabile testimonianza di affiatamento e coesione del gruppo siciliano.

Professionalità e competenza, attaccamento alla causa e concentrazione. Un solo giorno di assenza dal ritiro campano e subito in campo per la sessione mattutina di allenamento. Giacomo Filippi è il valore aggiunto di questo Palermo edizione 2021/2022. E a testimoniarlo è il mix di leggerezza ed attenzione con il quale l'ex secondo di Boscaglia guida quotidianamente la banda siciliana senza tralasciare alcun dettaglio. Non mancano i sorrisi né i bei momenti che ogni singolo calciatore della franchigia palermitana porterà per sempre nel proprio bagaglio personale. Si lavora e lo si fa ad alta intensità e con un buon ritmo per l'intera durata delle sessioni di allenamento.