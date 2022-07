Ritiro Palermo, day 3: forza e copertura degli spazi. Damiani e Accardi…

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo di Baldini alla prossima Serie B

Mediagol ⚽️️

Il Palermo di Silvio Baldini lavora alacremente per farsi trovare mentalmente e fisicamente pronto ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. La compagine rosanero sta svolgendo il consueto ritiro pre campionato in città, facendo base all'Hotel Casena dei Colli e utilizzando l'impianto "Tenente Onorato" di Boccadifalco come terreno di gioco per le sedute d'allenamento.

L'alba del terzo giorno del pre season ha visto i rosanero impegnati in una seduta aerobica in piscina. Nel pomeriggio, la squadra di Baldini ha svolto un'esercitazione di matrice tecnico-tattica nell'impianto sopracitato.

Nella prima parte dell'allenamento pomeridiano, De Rose e compagni hanno potenziato il proprio asset muscolare con specifici lavori di forza. I due portieri attualmente in organico, Samuele Massolo e Giovanni Grotta, hanno svolto una seduta d'allenamento differenziata sotto gli ordini di Pardini e Marotta. In particolare, dopo un'iniziale fase di riscaldamento con spostamenti laterali e prese, l'ex Fermana e il promettente classe 2004 hanno effettuato un adattamento al terreno, mixando gli interventi in tuffo con balzi volti al miglioramento dell'esplosività tra i pali.

Il gruppo squadra rosanero si è poi soffermato sulla fase di non possesso. Diverse le esercitazioni di palla coperta e palla libera, effettuate con l'obiettivo di allenare i principi di tattica collettiva ed individuale in situazione di copertura degli spazi. La seduta d'allenamento pomeridiana si è conclusa con la prova delle palle inattive, punto di forza della squadra di Baldini nella passata stagione agonistica. Andrea Accardi e Samuele Damiani hanno svolto un lavoro differenziato, per recuperare nel miglior modo possibile da piccoli acciacchi fisici. Nella giornata di domani, la squadra svolgerà come di consueto una doppia seduta.