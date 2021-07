Ritiro Palermo, day 12: scarico e testa alla Salernitana. Il diario di bordo

Il diario di bordo della dodicesima giornata di ritiro del Palermo di Giacomo Filippi

Di Nicolò Cilluffo.

La perla di Nicola Valente, l'esultanza del gruppo. Nella giornata di ieri il Palermo ha battuto il Monopoli di Colombo per uno a zero grazie al gioiellino dell'ex Carrarese da calcio piazzato. Non un calcio spumeggiante quello espresso dalla compagine di Giacomo Filippi ma, di certo, efficace per portare a casa l'intero bottino.

Le prime indicazioni emerse dai test contro Potenza e Monopoli sono confortanti e lasciano auspicare che i rosa potrebbero vivere una stagione da protagonisti nel prossimo girone C di Serie C. Il dsCastagnini continua a lavorare alacremente sul mercato per regalare a Giacomo Filippi una punta di spessore che possa raccogliere l'eredità di Lorenzo Lucca. Gli altri colpi in casa Palermo passano, anche, dal calciomercato in uscita. Dopo la rescissione di Andrea Saraniti che si è successivamente accasato al Taranto, Broh, Somma e Crivello sono destinati a cambiare casacca. Restano da capire modalità e tempistiche ma i tre continuano ad essere dichiaratamente fuori dal progetto tecnico dell'ex secondo di Boscaglia.

Nella mattinata di oggi, il centrocampista classe 2004 Enrico Mauthe è restato ai box per meri scopi precauzionali dopo la brutta botta al diaframma rimediata nell'amichevole di ieri contro il Monopoli. Il resto del gruppo squadra ha svolto lavori prettamente aerobici per cercare di entrare nella propria condizione fisica ottimale il prima possibile. Nel pomeriggio relax per la franchigia siciliana di Filippi.

Nella giornata di domani classico day before: doppia seduta per preparare al meglio la sfida contro la Salernitana di Castori che andrà in scena domenica alle ore 17.30 presso il centro sportivo polivalente di San Gregorio Magno.

