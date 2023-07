Ritiro Palermo, Aurelio: “Lucioni ha portato mentalità. Nuovo terzino? Siamo tutti titolari”

Parola a Giuseppe Aurelio . Primo giorno di ritiro a Spiazzo per gli uomini di Eugenio Corini dopo la prima parte di ritiro pre-campionato a Ronzone . Intervenuto ai microfoni della stampa presente in Trentino Alto Adige, il terzino sinistro del Palermo si è espresso in vista della nuova stagione di Serie B 2023/2024. Ma non solo…

“Mirri a Spiazzo? Abbiamo un rapporto molto sincero. Ci trasmette tranquillità e serenità. In cosa posso ancora crescere? Sotto molti punti di vista, difensivamente soprattutto. Non si smette mai di crescere. Il Palermo alla ricerca di un terzino sinistro? Per me non ci sono problemi, abbiamo una fortuna di avere una società e uno staff che ci fa sentire tutti titolari. Sia se giochi una partita, sia se ne giochi trentotto, le dobbiamo affrontare tutte come finali. Se viene un giocatore per la categoria molto forte sono contento per me, imparerò molto da lui. Ceccaroni? A fine allenamento parliamo molto, mi dà consigli, mi piace ascoltare cosa hanno da dire i miei compagni perché posso imparare da chiunque. Lucioni? Fabio ci ha portato molta mentalità, è un giocatore molto forte per la categoria. Ma ne abbiamo molti altri in difesa che a noi giovani ci aiutano a livello di mentalità sempre attenta e positiva. In città si respira ottimismo? A Palermo ci sono stato ieri, l’ho notata questa cosa. La campagna abbonamenti ho visto che sta andando molto forte, saranno il nostro dodicesimo uomo in campo. Noi vogliamo fare un campionato da protagonisti, vogliamo essere all’altezza di questo campionato. Se saremo da promozione diretta o meno lo dirà il campo, conta quello”.