Rispoli si allena a Palermo: “Non mi fermo. Auguro ai rosanero di risalire presto”

Risolto il contratto che lo legava al Crotone, Andrea Rispoli è in attesa di una chiamata: le sue dichiarazioni

"Non è un momento esaltante, ma cerco di stare sereno. Mi alleno vicino Palermo, non mi fermo. In attesa dell’opportunità giusta". Lo ha detto Andrea Rispoli, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Lo scorso 31 agosto, l'esterno ex Palermo - che ha vestito la maglia rosanero dal 2015 al 2019 - ha rescisso il contratto che lo legava al Crotone.

"Non ci sono stati i presupposti per proseguire. Così abbiamo pensato che la risoluzione fosse la strada migliore da percorrere - ha spiegato Rispoli, che al momento si allena nel capoluogo siciliano, in attesa di una chiamata -. Mi avevano proposto il rinnovo. Modesto se fossi rimasto mi avrebbe tenuto in forte considerazione. La società mi aveva dato un segnale. Poi per varie ragioni c’è stato un ripensamento. Avevo un anno, ho preferito la risoluzione".

SVINCOLATI -"A fine mercato sono arrivate alcune proposte. Ma non mi soddisfacevano. Tanti svincolati? Siamo in un momento delicato. Le società stanno attente ai bilanci. Però un’opportunità può sempre venire fuori. Mi vedo in una società con programmazione, serietà e voglia di raggiungere gli obiettivi".

PALERMO -"Da quando sono andato via ho sempre seguito il Palermo. La città mi sta a cuore, è dove vivrò anche perché mia moglie è di Palermo. Auguro ai rosanero di risalire presto. Se ripenso a Palermo mi vengono in mente anni bellissimi fatti di grandi soddisfazioni collettive e personali. Abbiamo avuto tante difficoltà, cambi di allenatori e direttori sportivi. Il fallimento è stato ovviamente il momento più brutto", ha concluso.