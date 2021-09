Rispoli, l’ex Palermo si allena con il Misilmeri in attesa di una chiamata

L'ex difensore del Palermo, Andrea Rispoli, si allena con la Don Carlo Misilmeri in attesa di una proposta professionale allettante

Andrea Rispoli vuole farsi trovare pronto in caso di una chiamata importante. L'ex calciatore del Palermo - dopo esser stato svincolato dal Crotone - continua ad allenarsi tra le file della Don Carlo Misilmeri, club militante nel campionato di Eccellenza siciliano. Nel giorno del suo compleanno, il club misilmerese ha fatto pubblicamente gli auguri all'esperto calciatore classe '88 che è in attesa di una proposta professionale che possa essere in grado di allettarlo. Di seguito, il post in questione.