Rinaudo: “Zoccolo duro determinante per i nuovi. Torretta? Mi ha sorpreso una cosa”

"Come sta andando l'integrazione tra i nuovi arrivati e il gruppo dell'anno scorso? Da Pigliacelli a Brunori sono lo zoccolo duro di questo Palermo. Sono stati determinanti negli anni passati, abbiamo deciso di mantenere questo zoccolo duro per dare continuità al percorso. Sono stati determinanti anche nell'inserimento dei nuovi dal primo giorno, si sono sentiti sin da subito come se fossero nello spogliatoio da tantissimo tempo. Abbiamo la consapevolezza di avere un obiettivo importante da raggiungere. Tutti sono coinvolti, lo vediamo anche dai piccoli gesti. Come quando la squadra ha fatto gol e tutti sono corsi ad abbracciare i compagni. Per me questo è un grande segnale, importante, che può farci diventare uniti e ancora più forti. Torretta? Cambia tutto, è meraviglioso lavorare in un posto del genere. Per la prima volta nella sua storia il Palermo ha la sua casa. Abbiamo la possibilità di lavorare in maniera ottimale, sicuramente il centro sportivo ha bisogno di altro tempo per essere completato. Una cosa che mi ha sorpreso e stupito veramente tanto è l'orgoglio, la fierezza dei giocatori che c'erano l'anno scorso nel vedere la differenza nel modo di lavorare rispetto alla scorsa stagione".