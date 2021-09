Rinaudo: “Santana ha entusiasmo e umiltà. Toure? Primavera 1 vetrina importante”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del direttore tecnico del settore giovanile del Palermo, Leandro Rinaudo

"Mario ha grande entusiasmo, ha bisogno di fare esperienza e capire quelle che sono le dinamiche dell'allenatore che è un ruolo diverso chiaramente di quello di calciatore. Alla fine nei gruppi di esordienti e giovanissimi giusto che sia presente con gli allenatori per programmare lavoro stagionale e settimanale e sfruttarlo anche per la sua esperienza. Ha mostrato tanta umiltà. Con Castagnini abbiamo parlato e abbiamo deciso di liberare i 2002 eccezion fatta per Toure, per lui abbiamo stabilito l'addestramento tecnico. È andato al Napoli da qualche giorno ma rimane nostro, adesso potrà mettersi in mostra in Primavera 1".