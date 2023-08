Rinaudo: “Prati? Ecco come stanno le cose. Obiettivo Serie A…”

Scaldano i motori Cagliari e Palermo che si affronteranno questa sera per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Squadre in campo oggi alle 21.15 . Un match, a pochi minuti dal quale, il direttore sportivo rosanero Leandro Rinaudo ha parlato ai microfoni di “Italia 1”.

“Prati? Uno dei profili che stiamo seguendo, abbiamo un ventaglio di profili che ci permette di lavorare. Trattativa in corso, vedremo nei giorni scorsi cosa succederà. Sicuramente ci sono stati tanti discorsi tra di noi per cercare di capire la fattibilità della trattativa, sapremo la verità nei prossimi giorni. Serie A? Credo ci voglia quel giusto equilibrio, campionato difficile e imprevedibile. Il City Football Group ci ha permesso di alzare il livello di competitività, ma ci sono tante altre piazze importanti e ambiziose che lotteranno per questo obiettivo”.