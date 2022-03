Rinaudo: “Palermo pensi ai playoff. Italia? Decisione della squadra giocare al Barbera”

Le parole del responsabile del settore giovanile del Palermo, Leandro Rinaudo, durante l'evento "Palermo Football Conference 2022"

“Sicuramente come sapete il Palermo è nato tre anni fa da zero con mille difficoltà - ammette Rinaudo - quando avevamo iniziato non avevamo i campi per fare una riunione. Tutti i ragazzi più pronti sono andati in giro per l’Italia nei club più importanti. Ricordo che facemmo dei provini aperti alla città. Sono stati formati staff sanitari e dirigenziali da zero, c’è stato un grosso lavoro alle spalle di grandi sacrifici e grandi rinunce. Col passare del tempo, si sono ottenuti dei risultati e quest’anno la prova è che due ragazzi del settore giovanile hanno esordito in prima squadra. È una grande soddisfazione, tengo a ringraziare tutti quelli che lavorano nel Palermo Calcio. Si è formata una famiglia avendo poco a disposizione. La Primavera è una squadra importante per quella che è la categoria, ci sono diversi giovani che stanno facendo bene. Non mi piace fare nomi, posso dirti che in tutti i ruoli c’è qualche ragazzo che può far togliere soddisfazioni al club. Il mio obiettivo è fare il mio lavoro nel miglior modo possibile. Io ho iniziato dall’alto e sono andato nel settore giovanile per completarmi. Mi piace lavorare con i giovani, sicuramente voglio fare questo lavoro al massimo dei livelli. Qualsiasi possibilità ci sarà che sia settore giovanile o con i grandi lo farei. Il Palermo deve pensare già adesso ad altre categorie, ha la possibilità di giocarsi i play off che diventano un campionato diverso. Il Palermo ha il dovere di doverci pensare subito".