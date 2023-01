Rinaudo: “Palermo diventerà grande. Calciomercato? Sfoltiamo la rosa. Su Orihuela…”

Il DS del Palermo tra bilancio della prima parte di campionato e calciomercato

Leandro Rinaudo, direttore sportivo del Palermo, ha rilasciato un'intervista per il ‘Giornale di Sicilia’ concentrandosi sull'imminente calciomercato invernale dei rosanero e facendo un bilancio del girone d'andata di Serie B ormai lasciato alle proprie spalle.

"Se si ha la forza di aspettare, questo è un Palermo che diventerà grande. Un cammino positivo finora perché sappiamo tutti cosa abbiamo affrontato sin dall’inizio. Ricordo ancora la partita di Coppa Italia, abbiamo cambiato tanti giocatori, siamo stati bravi col tempo ad avere pazienza e diventare squadra. Anche negli uffici con tutta la dirigenza. Nelle difficoltà siamo diventati uniti e forti, senza farci prendere dal panico”.

Sul calciomercato:“È arrivato il momento di sfoltire la rosa. Ci sono ragazzi che hanno avuto meno spazio e dobbiamo fare delle scelte. In entrata? Puntiamo ad alzare il livello. I grandi nomi devono avere un senso e in Serie B servono giocatori con corsa e intensità. Gente con grande motivazioni, che si sappia sacrificare. Appena troveremo le occasioni, la società sarà pronta per far diventare questo Palermo ancora più competitivo”.

Su Renzo Orihuela dal Montevideo, difensore uruguaiano e primo nome del calciomercato di riparazione in arrivo tra le fila dei rosanero: “È un giocatore su cui il City Group ha fatto un investimento importante qualche anno fa e ha una buona esperienza nel calcio sudamericano. Ha delle caratteristiche importanti per potersi esprimere nel nostro campionato, ma serve pazienza per farlo crescere nel modo giusto”.

Sul futuro del club in vista dell'anno nuovo: “Da palermitano la cosa che mi tranquillizza è sapere di avere una società sana alle spalle, che vuole il bene del Palermo e che vuole crescere senza fare il passo più lungo della gamba. A parte l’era Zamparini, non abbiamo mai avuto una proprietà così importante. Ci vuole pazienza e so che non è facile”.