Rinaudo: “Palermo costruito per vincere il campionato ma sta facendo grande fatica”

Le parole dell'ex DS del Palermo sulla situazione dei rosanero

⚽️ Mediagol 17 aprile 2025 (modifica il 17 aprile 2025 | 07:01)

L’ex direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo, ha parlato ai microfoni di TuttoB del campionato di Serie B, soffermandosi sul momento del Palermo, sul Sassuolo già promosso in A e sulla lotta playoff.

Rinaudo ha parlato del grande distacco tra il Palermo e il Sassuolo capolista, analizzando le ragioni di una stagione al di sotto delle aspettative da parte dei rosanero:“Il Sassuolo ha fatto un campionato strepitoso - ha dichiarato Rinaudo - : la società ha lavorato in silenzio, con grande umiltà, riuscendo a trattenere alcuni giocatori che avevano richieste dalla Serie A (Laurienté, Thorstvedt, Boloca…). Il Palermo, invece, è stato costruito per vincere il campionato, ma ha fatto molta fatica e la sta facendo tuttora. Certo, i 30 punti di distacco non sono pochi… Tuttavia l'organico dei rosanero ha dei valori molto importanti e a gennaio è stato rinforzato con un mercato ‘di prepotenza’, in quanto i giocatori arrivati sono obiettivamente molto forti. Quindi, ribadisco, il Palermo potrà dire la sua ai playoff nella maniera più assoluta”.

L’ex dirigente si è soffermato anche sulla Cremonese, sottolineando un aspetto chiave:“Diciamo che gli attaccanti li hanno anche presi, ma probabilmente qualcuno ha reso un po’ al di sotto delle aspettative… Però per la rosa allestita (in termini di qualità e profondità), gli investimenti sostenuti e il blasone della piazza, Cremonese e Palermo avrebbero dovuto lottare per vincere il campionato, al posto di Pisa e Spezia e con il Sassuolo. Nei playoff, - ha aggiunto il direttore sportivo - comunque, potranno dire la loro”.

Parole importanti anche sulla Juve Stabia, rivelazione del campionato cadetto:“È una sorpresa clamorosa. Ogni anno in B c’è qualche neopromossa capace di fare cose straordinarie - ha esclamato l'ex Palermo- la Juve Stabia è una di queste. Parliamo di una squadra intensa, ben costruita dal ds Lovisa e guidata da un allenatore che ha una visione tecnico-tattica molto importante. Credo che ai playoff la Juve Stabia potrà dare parecchio fastidio, non solo per i valori dei singoli giocatori ma anche per l’organizzazione di gioco e la fiducia che si è creata. Allo stesso tempo, però, squadre come Palermo, Spezia e Cremonese hanno dei giocatori che da un momento all’altro possono risolvere la partita; quindi vedo più queste formazioni favorevoli in chiave playoff”.

In chiusura, l’analisi sulla corsa al secondo posto tra Spezia e Pisa:“Fatta eccezione per l’incidente di percorso con il Modena, il Pisa sta mantenendo un ritmo più costante dello Spezia. Credo che ormai, anche in virtù dell’entusiasmo dilagante che circonda la squadra di Pippo Inzaghi, i nerazzurri siano avviati a seguire il Sassuolo in Serie A passando per la porta principale. Certo, nel calcio può sempre succedere di tutto, - ha concluso - però vedo una situazione già ben delineata”.

Infine, Rinaudo guarda avanti:“Sono pronto per la prossima ‘battaglia’”.