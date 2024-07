Rinaudo: “Orgoglioso di quanto fatto, tutto sull’addio. Palermo? Io per sempre tifoso”

"Rivoluzione attuale? È il calcio, succede spesso. Devi avere la fortuna di capitare nell’anno giusto dopo che è stato fatto un lavoro prima importante. Non sono sorpreso, è la normalità. Il problema era quando ci vedevo qualcosa di strano, oggi ho una consapevolezza diversa. Corini-Mignani? Dirlo adesso sembra semplice, non ha sortito il cambio di passo che si poteva pensare. Eugenio ha fatto un ottimo lavoro, così come Michele. Nonostante i risultati. L’obiettivo era essere competitivi per la A e siamo arrivati in semifinale, perdendo contro chi è andato in A. Il prossimo anno per il Palermo può essere un anno importante dopo le esperienze che sono state fatte negli anni passati. Nel calcio hanno vinto le squadre giovani, esperte, chi ha speso poco e chi ha speso tanto. La verità è che nel calcio non esiste una formula vincente. Si è deciso di mettere dentro giocatori che avevano vinto la B. Non riesco a comprendere la parola pressione, non l’accetto. Ho sempre mandato segnali alla squadra, anche quando Corini usciva dallo stadio tra i fischi. Io proteggevo Eugenio perché era l’allenatore del Palermo. Un grande lavoratore. Così come ho fatto con Mignani. Tanti hanno detto che quando il Palermo segnava abbracciavo Eugenio, lo farei di nuovo. Con Michele è successa la stessa cosa. Non esiste la formula vincente, bisogna togliere dalla testa di tutti è la pressione. Andrei giocare in questo momento davanti a 30 mila persone. Non riuscivo a trovare gli stimoli all’Entella per il motivo opposto. Sono andato a Bari con Nicola e sono rinato. È meraviglioso giocare a calcio ed è meraviglioso farlo davanti a 30 mila persone. Abbiamo scelto di dare fiducia ad alcuni di quei giocatori che avevano ottenuto la promozione, come scia del lavoro straordinario fatto da Baldini, mettendo dentro anche giocatori che avessero vinto la B. Perché pago solo io? Perché è il calcio, non sono il primo e non sarò neanche l’ultimo. Vedo il bicchiere mezzo pieno, oggi mi sento più completo e forte. Non darò colpe a nessuno. Sono focalizzato a quello che sarà la mia prossima destinazione per raggiungere risultati importanti. Gardini e Bigon sono dirigenti esperti, con massima tranquillità accetto questa decisione. Non ho rammarico di alcun tipo, vado avanti e sarò sempre uno di quei tifosi che andrà allo stadio. Più di me in pochi hanno il Palermo dentro, amare e vivere il Palermo in un certo modo. Un amore che non finirà mai. Se giocherò contro il Palermo farò come sempre il professionista".