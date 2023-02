Rinaudo: “Mercato? Palermo più forte, grazie City. Ma i sogni li lasciamo ai tifosi”

"Sappiamo le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare quando quest’estate sono avvenuti certi cambiamenti e il percorso fatto per uscirne. Così come siamo consapevoli delle insidie di un campionato imprevedibile e difficile che non dà alcuna certezza. L’obiettivo dichiarato dalla proprietà è chiaro fin dall’inizio, noi abbiamo reso la squadra più forte, i sogni li lasciamo alla nostra gente come è giusto che sia. Diciamo che dobbiamo ragionare partita dopo partita, perché solo così arriveremo all’obiettivo prefissato. Solo allora potremo pensare a cosa può ancora succedere", ha spiegato.

"E' stato un mercato importante, iniziato con un lavoro per definire le uscite per poi intervenire in maniera mirata su quegli elementi che secondo noi possono alzare il livello per cercare di battagliare, già da domenica con la Reggina. Quest’estate è stato difficile perché i tempi erano stretti. L’ultimo è stato difficilissimo perché ogni trattativa ha fatto registrare dei ritardi o impossibilità in alcune situazioni. Se abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi è solo grazie al City Football Group che ci ha dato la possibilità di poter operare con un grande supporto non solo dal punto di vista economico, ma anche attraverso un continuo confronto tra di noi e i vari professionisti che il gruppo mette a disposizione per analizzare ogni giocatore in maniera dettagliata", ha proseguito Rinaudo.