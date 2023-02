Rinaudo: “La verità su Azzi, spiego l’operazione Aurelio-Masciangelo”. E su Bigon…

"Con Riccardo Bigon c’è un rapporto che dura da tantissimi anni, è un grande professionista, una persona perbene con cui mi trovo ottimamente". Così Leandro Rinaudo , intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Fra i temi trattati dal direttore sportivo rosanero, che ha tracciato un bilanco del calciomercato invernale del Palermo targato City Football Group , anche il suo rapporto con Riccardo Bigon , diventato consulente tecnico del City per l’Europa. Ma non solo... "Io e Bigon siamo molto simili sotto l’aspetto delle relazioni e quello lavorativo. Rappresenta una grande risorsa per il Palermo e il CFG, offrirà un grande contributo a Brian Marwood e a tutti noi", le sue parole.

I RETROSCENA -"L’unico intoppo è stato il dietrofront di Azzi? Credo che se un giocatore arriva a Palermo deve essere anche per un segno del destino. Con Azzi era una cosa abbastanza concreta, alla fine il ragazzo ha deciso di andare a Cagliari. Fa parte di questo lavoro. Posso dire che tante squadre hanno provato a prendere giocatori che sono venuti da noi, ma alla fine elementi come Tutino e Verre hanno scelto Palermo. Non è arrivato solo un terzino sinistro, ma due? Aurelio è un’operazione per il presente e per il futuro, così come lo sono Orihuela e Graves, Masciangelo in B è un punto fermo, ma ha bisogno di un periodo di ricondizionamento fisico perché non gioca da fine dicembre, Aurelio è una risorsa in più", ha spiegato Rinaudo.