Rinaudo: “Esonero Corini? Non è la soluzione. I tifosi e la contestazione…”

" Siamo consapevoli del trend negativo attuale . In qualsiasi squadra arrivano i momenti negativi. Siamo consapevoli che dobbiamo miglioare e tutti siamo concentrati sul risolverli e migliorare. Siamo arrabbiati con noi stessi e questa rabbia per noi è energia utile per invertire la rotta e fare bene" .

Sul momento difficile vissuto: "Sono i momenti del calcio . Pensiamo che esonerare l'allenatore non sia la scelta giusta, ma al tempo stesso siamo vigili quotidianamente affinché ci siano le condizioni per tornare la squadra di inizio stagione. Siamo una società unita e l'energia giusta per ripartire c'è".

Sul progetto e sulle ambizioni legate alla stagione in corso e al futuro: "Il nostro percorso è in linea con l'essere fra le migliori della Serie B. Siamo terzi in classifica ma con la miglior difesa e abbiamo le condizioni per centrare l'obiettivo. Bisogna avere pazienza, anche se so che non è semplice. Questo è un progetto che è destinato a diventare importante. Anche per la Nazionale. Come lo era il Palermo che ho vissuto da calciatore".