Rinaudo e i rinnovi: “Ne stiamo già parlando. Lista over? Lancini-Stulac…”

Le dichiarazioni rilasciate da Leandro Rinaudo, direttore sportivo del Palermo

"I rinnovi di Marconi, Valente e Broh? Ne stiamo già parlando in questi giorni e intendiamo continuare con loro". Lo ha detto Leandro Rinaudo, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Il direttore sportivo del Palermo, che ha analizzato e spiegato le strategie relative alla sessione invernale di calciomercato che si è appena conclusa, si è espresso anche sul problema della lista over. Il Palermo, infatti, ne ha diciannove ed uno deve restare fuori. "Problema lista over? Fino alla fine abbiamo provato a trovare una sistemazione a Lancini, ci dispiace a livello umano e per quello che ha rappresentato in questi anni. Il regolamento prevede la sostituzione di un giocatore con un infortunio che dura più di 60 giorni, Lancini sostituirà Stulac e gli farà posto quando rientrerà", ha spiegato Rinaudo.

Al momento, dunque, a restare fuori sarà Leo Stulac, con il Palermo che sfrutterà la norma sui tesseramenti secondo cui "le società possono sostituire in qualsiasi momento nelle liste A e Bandiera con un altro calciatore già tesserato per la medesima società o svincolato, un calciatore per una sola volta nell’arco della stagione sportiva, che abbia subito un infortunio che comporti un documentato periodo di inabilità non inferiore a 60 giorni consecutivi".

Il centrocampista ex Empoli, che alla vigilia della gara contro il Brescia ha rimediato una lesione distrattiva nella regione miotendinea del semitendinoso della coscia sinistra, è stato sottoposto ad ulteriori indagini strumentali che hanno evidenziato anche una lesione parziale del tendine dello stesso muscolo.

Nei giorni scorsi, il calciatore è stato visitato a Londra dal prof. Fares Haddad, consulente ortopedico specialista nel trattamento delle lesioni muscolo-tendinee, che ha optato per un trattamento conservativo con una previsione di "return to performance" programmata per l'ultima settimana del mese di aprile 2023. Fino a quel momento, sarà Edoardo Lancini a "sostituirlo", facendogli posto quando tornerà a disposizione.