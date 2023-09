Rinaudo: “Competitivi per la A, ma non siamo la favorita. Mercato? Spiego strategia”

"Quali sono le aspettative per il campionato? Vogliamo essere sicuramente competitivi per la Serie A fin dall'inizio. Quello di Serie B è un campionato difficile e imprevedibile, lo abbiamo visto lo scorso anno. Non ci riteniamo la favorita, le squadre retrocesse dalla A partiranno in vantaggio, poi c'è sempre qualche sorpresa. Per vincere il campionato non bastano solamente i nomi importanti, ma l'unità di intenti tra squadra, club e tifosi. La strategia per il mercato? Il lavoro è iniziato prima della fine del campionato dello scorso anno, mantenendo lo zoccolo duro che ha dimostrato di poter essere competitivo per la B. E poi ci siamo mossi in due direzioni: con l'innesto di giocatori che hanno vinto il campionato di Serie B e mettendo dentro giocatori giovani di grande valore e grande prospettiva che potessero dare un contributo importante sin da subito. Ed è per questo che ci riteniamo soddisfatti considerando anche la concorrenza degli altri club. Quanto è stato determinante il prestigio del Palermo in sede di calciomercato? Palermo è sempre stata una piazza ambita per il calore che trasmette la gente e per la sua storia. Con l'avvento del City Football Group l'attrattiva è aumentata notevolmente. Tutti i calciatori che abbiamo contattato hanno avuto sin da subito la consapevolezza che per loro Palermo era una grande opportunità, per loro Palermo è stata la prima scelta in assoluto. E questa per noi è stata una priorità. Abbiamo in rosa tutti giocatori che hanno voluto fortemente Palermo".