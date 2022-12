Rinaudo: “Claudio Gomes top, asse col City continuo. Mercato e playoff…”

“Qualche altro arrivo dal City? Perché no, potrebbe succedere”. Lo ha detto Leandro Rinaudo , intervistato ai microfoni di Sky Sport. Diversi i temi trattati dal direttore sportivo del Palermo, che ha tracciato un bilancio delle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Eugenio Corini : dall’arrivo in rosanero di Claudio Gomes dal Manchester City a titolo definitivo, alle possibili strategie del club relative alla prossima sessione invernale di calciomercato.

“L’asse col City è continuo, il confronto è giornaliero, settimanale ed è di grande aiuto. Lo dimostra l’arrivo di Claudio Gomes che sta facendo qualcosa di importante. E’ un ragazzo molto intelligente, che ci ha messo davvero poco ad ambientarsi in una cultura e in una città completamente diversa. Il rapporto con Manchester è stretto, molto vivo. Noi siamo veramente felici, ci sentiamo supportati da una grande società”, ha proseguito.

MERCATO DI GENNAIO -“E’ un periodo di opportunità, il tempo ci consentirà di valutare quali sono le strategie giuste. Mancano due partite fondamentali e determinanti, stiamo solamente pensando a quelle. Siamo concentrati molto su queste due partite. Sicuramente se ci saranno delle opportunità per alzare il livello le terremo in considerazione. Playoff? L’occhio cade dappertutto, bisogna essere positivi e propositivi. Bisogna alla fine avere la consapevolezza che è un campionato difficile, che siamo un buona squadra, che abbiamo delle buone qualità. E nel calcio come nella vita tutto può succedere”, ha concluso.