Rinaudo: “B equilibrata, ci siamo sobbarcati tante difficoltà”

Leandro Rinaudo , attuale direttore sportivo del Palermo , è intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" per analizzare i temi più caldi in casa rosanero e tracciare un bilancio della prima parte del campionato di Serie B. Di seguito le sue dichiarazioni:

“E’ un campionato equilibratissimo dove tutte le squadre hanno dei valori importanti per poter fare bene ogni partita, puoi vincere contro la prima e perdere contro l’ultima. Siamo partiti in ritardo, ci sono stati tanti cambiamenti. Ma c’è un continuo supporto da parte del City Group e un continuo confronto qua a Palermo tra di noi. Io credo che per quello che è il campionato, per le difficoltà che ci siamo sobbarcati, stiamo facendo qualcosa di giusto per quello che è il nostro percorso, consapevoli che questo è un campionato difficile".